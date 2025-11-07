La incómoda situación de unos turistas en un avión divide el plató de Aruser@s: tres horas sin aire y con apagones

"¿Te bajas o te quedas?", pregunta Hans Arús al resto de colaboradores, que plantea el tenso momento vivido por unos jóvenes viajeros en un vuelo con problemas técnicos y falta de información.

Hans Arús presenta a los colaboradores de Aruser@s una desesperante situación que se ha vuelto viral en redes sociales. En el vídeo, un grupo de turistas vive un momento de auténtica tensión durante un vuelo que no logra despegar.

"En un vuelo llevan tres horas esperando, no hay aire acondicionado y, además, están sufriendo apagones. Les comentan que 76 personas tienen que bajar del avión para despegar y el resto de pasajeros se tienen que mover a la zona del final del avión. ¿Te quedas dentro o te bajas?", plantea el tertuliano en el programa.

En el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver la incomodidad de los jóvenes viajeros, que soportaron calor, esperas y confusión.

Desde el plató de Aruser@s, la mayoría de colaboradores lo tiene claro: prefieren bajarse del avión. "Lo que mal empieza, peor acaba", afirma sin dudar Rocío Cano. Hans Arús, en cambio, confiesa que después de tanto esfuerzo prefiere quedarse y esperar a que el vuelo siga adelante.

