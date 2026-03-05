Alfonso Arús, tras el desfile de Stella Mccartney en una hípica: "Para acercar la moda al pueblo yo lo haría en un supermercado"

Ahora

Semana de la Moda de París

Tatiana Arús cuenta que Stella Mccartney ha decidido recrear el escenario de su desfile como si fuera una hípica y las modelos desfilaron alrededor de caballos, coincidiendo con el Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego.

Tatiana Arús enseña los mejores looks de la Semana de la Moda de París en su nueva jornada. Por ejemplo, Stella Mccartney ha decidido recrear el escenario de su desfile como si fuera una hípica y las modelos desfilaron alrededor de caballos, coincidiendo con el Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego.

"Pero, ¿qué está pasando?", se pregunta Alfonso Arús, que reflexiona: "Ayer vimos que las modelos desfilaban en un invernadero, hoy en un hipódromo...". "Yo lo que haría para acercar la moda al pueblo sería un desfile en un supermercado", afirma el presentador de Aaruser@s.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña la aparición de varios famosos como Paul Mccartney, que quiso apoyar a su hija, Oprah Winfrey, Chiara Ferragni, Ricky Martin o Kate Moss. También acudió París Jackson, que arriesgó mucho con una original blusa con escote abierto. "Cada vez vamos con menos ropa", asegura Angie Cárdenas, que destaca que se ponen gabardinas sin nada debajo.

