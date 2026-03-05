Ahora

Viral

El vídeo de la actuación de Madonna en la fiesta de Dolce & Gabbana cantando 'La Bambola'

Por el 20 aniversario de Dolce & Gabbana, Maddona ha cantado 'La Bambola' en una actuación en blanco y negro, que puedes ver en este vídeo.

El vídeo de la actuación de Madonna en la fiesta de Dolce & Gabbana cantando 'La Bambola'

Tatiana Arús enseña los mejores momentos de la Semana de la Moda de París, como el desfile de Balmain, que ha estrenado un nuevo diseñador creativo. "Es una moda más cercana y cotidiana del glamour", destaca Tatiana Arús, que explica que "se basa en la estética de los años 40, pero dándole una vuelta más".

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s destaca a Max Alexander, un niño de nueve años que ha debutado en la Semana de la Moda de París, convirtiéndose en el diseñador más joven de la historia. "Espero que no se le vaya a la cabeza y que diseñe una moda que sea práctica y útil, fácil de llevar", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús explica que se trata de moda "sostenible": "No me parecen diseños aparentemente complejos, son bastante ponibles y frescos".

Por su parte, Madonna ha actuado en la fiesta privada de los diseñadores Dolce & Gabbana, con motivo del 20 aniversario de los modistos. La artista, que ha cantado 'La Bambola', ha sorprendido a Alfonso Arús: "Ana Mena también la canto en los Premios Goya".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán niega que haya disparado el misil hacia Turquía interceptado por la OTAN y lanza una nueva oleada de ataques contra Israel
  2. España se abre a prestar apoyo militar a Chipre ante los ataques de Irán
  3. Josep Borrell asegura que "Trump querría tomar represalias contra España, pero no puede" y define sus amenazas como "bravatas de matón de barrio"
  4. Las maniobras de Abascal para deshacerse de Antelo en Murcia: de forzar su dimisión a expulsarle del grupo parlamentario
  5. Casi un tercio de los hombres de la Generación Z están de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su esposo
  6. ¿Quién era responsable del estado de la pasarela mortal de Santander? Desde 2017 no consta mantenimiento