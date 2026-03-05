El vídeo de la actuación de Madonna en la fiesta de Dolce & Gabbana cantando 'La Bambola'

Por el 20 aniversario de Dolce & Gabbana, Maddona ha cantado 'La Bambola' en una actuación en blanco y negro, que puedes ver en este vídeo.

Tatiana Arús enseña los mejores momentos de la Semana de la Moda de París, como el desfile de Balmain, que ha estrenado un nuevo diseñador creativo. "Es una moda más cercana y cotidiana del glamour", destaca Tatiana Arús, que explica que "se basa en la estética de los años 40, pero dándole una vuelta más".

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s destaca a Max Alexander, un niño de nueve años que ha debutado en la Semana de la Moda de París, convirtiéndose en el diseñador más joven de la historia. "Espero que no se le vaya a la cabeza y que diseñe una moda que sea práctica y útil, fácil de llevar", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús explica que se trata de moda "sostenible": "No me parecen diseños aparentemente complejos, son bastante ponibles y frescos".

Por su parte, Madonna ha actuado en la fiesta privada de los diseñadores Dolce & Gabbana, con motivo del 20 aniversario de los modistos. La artista, que ha cantado 'La Bambola', ha sorprendido a Alfonso Arús: "Ana Mena también la canto en los Premios Goya".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.