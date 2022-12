Boris Izaguirre, Lorenzo Caprile o Alaska son solo algunas de las personalidades que acompañaron ayer a Ágatha Ruiz de la Prada en la presentación de su biografía, que lleva por título 'Mi historia'. En el evento también estuvo presente su expareja, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', que se acercó para que le firmara su libro y ella le dedicó unas bonitas palabras, como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

Quien no podía faltar tampoco a esta presentación es su actual novio, José Manuel Díaz-Patón, quien aseguró que está "enamorado hasta las trancas" de Ágatha, aunque afirmó que aún no tiene planeado casarse. "Es la última mujer de mi vida", confesó, pero "en un año, nadie se casa si no está loco". Eso sí, no descartó unirse con ella en matrimonio en un futuro. "Si siguiera la cosa así, dentro de 8 o 9 años me lo plantearía".

El abogado se mostró muy enfadado con quien haya comenzado el rumor de una presunta infidelidad de Ágatha Ruiz de la Prada. "Yo creo que ha sido alguien con mala intención. A ese si lo pillo, sí le voy a decir cuatro cositas. La está poniendo a ella como una 'cual' y una desleal y a mí, como un cornudo. Coño, ¿cómo no me va doler?", declaró.

Patón afirmó que se podría tomar "perfectamente" un café con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'. "Y cenar juntos. Él no tiene novia y con las que va, pues no me apetece... Es muy machote, no te digo nada", bromeó.