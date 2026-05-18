Ahora

ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados del 17M

Virales

Conmoción en Aruser@s por la muerte de Lazare, el perro de 30 años considerado uno de los más longevos del mundo

El programa Aruser@s ha compartido la muerte de Lazare, considerado uno de los perros más viejos del mundo. El animal falleció a los 30 años después de pasar sus últimos meses junto a una nueva dueña que lo adoptó tras la muerte de su anterior propietario.

Conmoción en Aruser@s por la muerte de Lazare, el perro de 30 años considerado uno de los más longevos del mundo

Alfonso Arús ha dado una triste noticia en Aruser@s al anunciar la muerte de Lazare, un perro que estaba considerado uno de los más longevos del mundo tras alcanzar los 30 años de edad.

"Está certificado como uno de los perros más longevos del mundo", ha señalado Alba Sánchez durante el programa, explicando que el animal pasó sus últimas horas acompañado de la mujer que lo había adoptado hace unos meses, después de que el anterior dueño de Lazare falleciera tiempo atrás.

La historia del perro ha emocionado a los colaboradores de Aruser@s, que han destacado la extraordinaria longevidad del animal. "Si los años de los perros se multiplican por siete...imagínate con 30 años", ha comentadoAngie Cárdenas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y queda en manos de Vox mientras el PSOE toca suelo histórico
  2. La OMS emite una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda
  3. La FAPE respalda la suspensión cautelar de acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso: "Nada tienen que ver con el periodismo"
  4. Un terremoto de magnitud 5,2 sacude China y deja al menos dos muertos, un desaparecido y más de 7.000 evacuados
  5. El conductor que atropelló a ocho personas en Módena es un hombre de 31 años con problemas psiquiátricos
  6. Bardem carga contra la "masculinidad tóxica" de Trump, Netanyahu y Putin: "Van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte'"