Conmoción en Aruser@s por la muerte de Lazare, el perro de 30 años considerado uno de los más longevos del mundo

El programa Aruser@s ha compartido la muerte de Lazare, considerado uno de los perros más viejos del mundo. El animal falleció a los 30 años después de pasar sus últimos meses junto a una nueva dueña que lo adoptó tras la muerte de su anterior propietario.

Alfonso Arús ha dado una triste noticia en Aruser@s al anunciar la muerte de Lazare, un perro que estaba considerado uno de los más longevos del mundo tras alcanzar los 30 años de edad.

"Está certificado como uno de los perros más longevos del mundo", ha señalado Alba Sánchez durante el programa, explicando que el animal pasó sus últimas horas acompañado de la mujer que lo había adoptado hace unos meses, después de que el anterior dueño de Lazare falleciera tiempo atrás.

La historia del perro ha emocionado a los colaboradores de Aruser@s, que han destacado la extraordinaria longevidad del animal. "Si los años de los perros se multiplican por siete...imagínate con 30 años", ha comentadoAngie Cárdenas.