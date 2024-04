Hoy es el Día Mundial de Los Simpson y en Aruser@s están dispuestos a celebrarlo como se merece. Pero antes de lanzarse a las calles pintados de amarillo y con disfraces de todo tipo que hagan referencia a la serie de animación (como, sinceramente, esperamos que hagan) cada colaborador desvela cuál es su personaje favorito.

Mientras que el jefe Wiggum es el preferido de Hans Arús, Maggie encanta a Tatiana Arús y Lisa a Alba Gutiérrez. Entre tanto entusiasmo, hay una voz discordante. "No he visto ni un capítulo de Los Simpson en mi vida", asegura. El resto de sus compañeros no dan crédito a las palabras que acaban de salir de su boca.

"Pero sé quiénes son, ¿eh? Está Bart Simpson, el padre, la madre, la del chupete que hace así...", enumera la tertuliana cometiendo un auténtico sacrilegio. "Pero si coincidía con la hora en la que venías del cole y comías y lo veías y luego volvías al cole", insiste Tatiana Arús.