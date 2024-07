Un trabajador de Uber se viraliza al reconocer que en su coche se cometen muchas infidelidades. "No tenéis ni idea de la cantidad de infidelidades que veo en el Uber. Ahora mismo se van a montar una pareja y están parados allí besuqueándose y digo: '¿Por qué no os montáis?'. De repente se monta solo la chica y le suena el teléfono", comienza contando el conductor, que cuenta que "le dicen: 'Amor, ¿por qué no me contestas?'. Y le dice la chica que se estaba montando en el coche".

El joven dice que no va a comentar nada y que procede a contar otro ejemplo. "El otro día se montaron dos chicas que venían de fiesta y de repente una le dice a la otra 'es que a mí ese chico siempre me ha parecido atractivo'", relata el hombre, que piensa que no pasa nada por ese comentario, pero explica que ahí no acaba la historia. "Pero de repente dice 'a ver es que yo quiero mucho a mi novio pero...' ¿Cómo que pero?", alucina el joven mientras lo cuenta.

"Luego me pregunta la gente que por qué me quiero ir a vivir a una casa en lo alto de una montaña alejado del mundo, es que esta sociedad... no me merece la pena estar aquí", expone el conductor. "Este hombre podría escribir un libro con todas las infidelidades", destaca Alfonso Arús. Hans Arús piensa que seguramente tenga el turno de noche, que según él es cuando más ocurren este tipo de historias. El presentador imagina que el joven tiene que ser como un confesor, como un cura.