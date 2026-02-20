Un conductor expulsa a una 'therian' de su coche porque "no acepta mascotas": "Haber pedido 'Uber Pet'"

Los 'therian' siguen dando que hablar en Aruser@s, donde los tertulianos incluso se animan a convertirse en animales gracias a la inteligencia artificial, mientras se repasan los virales que más arrasan en redes sociales.

Los virales de los 'therian' han llegado al plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús ha mostrado algunos de los vídeos más virales que circulan por redes sociales.

Empezando con la abuela que ahuyenta a un joven vestido de perro, que "parece estar meando" cerca de su establecimiento. La yaya, al ver la escena, le lanza un vaso de agua para que se aleje.

Otro caso viral involucra a un hombre vestido de caimán que, tras aparecer en un parque, subió un vídeo acudiendo a un veterinario. Porque, al parecer, ser 'therian' también tiene sus complicaciones de salud.

Pero la joya de la corona llega con el primer conflicto de un 'therian' en un taxi. Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el conductor pide a la mujer, vestida de perro y comunicándose solo con ladridos, que abandone el vehículo. "Debería haber pedido 'Uber Pet'", le comenta con humor mientras la invitaba a bajarse del coche.

Entre los favoritos de los tertulianos también está el hombre vestido de toro de Honduras y otro de rana. "¡No me parece tan fácil moverse así!", bromea Alfonso Arús, viendo los saltos imposibles del hombre rana.

El impacto de los 'therian' en el plató ha sido tal que, usando inteligencia artificial, los colaboradores se ha animado a verse de animales: Alfonso Arús como pingüino, Marc Llobet de colibrí y Elizabeth López de castor.

