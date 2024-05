Un grupo de amigas deciden comprar confeti para darle una sorpresa a su amiga revelándole el sexo del bebé que va a tener. Las amigas se reúnen en la casa de la embarazada tiran el confeti, se dan cuenta de que es pintura azul. "No es confeti tía ¡La que has liado!", salta una amiga, mientras que la lianta resta peso al asunto y dice que "ahora lo solucionan". El 'gender reveal' no ha salido como esperaban y el salón de la chica ha quedado totalmente azul.

El vídeo tiene una segunda parte en la que se ve cómo limpian el desastre creado y acusan a la chica de liarla siempre, mientras se ríen. "No os riais, ¿qué hago lloro? Mira la que acaba de liar", exclama la dueña del piso. Hans Arus destaca que en el grupo ya saben quien es la amiga torpe, mientras que a Angie le parece un muy buen sistema para pintar la habitación del bebé.