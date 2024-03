¿Hay diferencias entre el primer y el segundo hijo? Los padres suelen decir que no, pero como podemos ver en este vídeo sí las hay. Esta pareja se grabó un 'gender reveal' con su primer bebé y podemos ver como explotan de felicidad al ver que van a tener una hija. Durante el segundo embarazo decidieron repetirlo pero el final no ha sido el mismo. La madre espera un niño pero vuelve a salir el color rosa y la reacción no es la misma.

Tras ver los dos vídeos los padres decidieron juntarlos y ahora arrasa en TikTok. Alfonso Arús espera que estos vídeos se destruyan porque si la segunda hija los ve va a pensar que su hermana es la favorita. "Será la del medio. Lo que no sabe la señora es que se va a quedar embarazada otra vez y será otra niña", predice el presentador.

Para Hans Arús este vídeo tiene algo positivo y es que la hermana mayor no podrá chinchar a la pequeña con la frase "eres adoptada". Algo que confiesa Hans que "hacemos con muchos hermanos pequeños".