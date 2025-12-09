¿Cómo detectar una sonrisa falsa? El experto Juan Manuel García revela las claves

Juan Manuel García, especialista en ciencias del comportamiento, ha dado a conocer una serie de señales observacionales que nos permiten identificar una sonrisa falsa y los Aruser@s lo han puesto en práctica.

Alfonso Arús muestra en el plató un viral de Juan Manuel García, experto en ciencias del comportamiento, quien revela a los internautas algunos "trucos observacionales" para identificar una sonrisa falsa. Según el especialista, hay varias señales clave que pueden delatar una sonrisa que no es genuina.

"Si la alegría en el rostro desaparece demasiado rápido, el tiempo de descarga es muy rápido, es porque es falsa", explica García. Además, otro detalle importante es la ausencia de "patas de gallo" alrededor de los ojos: "Si no aparecen, estamos frente a una sonrisa social, no auténtica", asegura el experto. El especialista también destaca que estas son reacciones que pueden ser provocadas.

Tras el viral, Alfonso Arús comparte una imagen de la colaboradora Rocío Cano, en la que se insinúa que su sonrisa era más un gesto social que una expresión genuina. Un momento que ha provocado las carcajadas del resto de los tertulianos en el programa.

