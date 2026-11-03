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Cómo bloquear el 'SMS de la muerte' en Android: "Si lo recibes, no te enteras y no hay nada que puedas hacer para que no destruya tu teléfono"

Alfonso Arús advierte en Aruser@s sobre un nuevo virus que afecta a los teléfonos Android que tienen alguna de las versiones comprendidas entre la 12 y la 17. Esto es lo que tienes que hacer para no rompa tu teléfono.

Cómo evitar el 'SMS de la muerte' en Android: "Si lo recibes, no te enteras y no hay nada que puedas hacer para que no destruya tu teléfono"

Es conocido como el 'SMS de la muerte' y puede destruir tu teléfono sin que tú pinches en un solo enlace ni puedas hacer nada para evitarlo. "Es una alerta para Android, las versiones que van de la 12 a la 17", cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Su funcionamiento es sencillo: una vez que se recibe, el dispositivo empieza a reiniciarse continuamente. Según explican los expertos, el sistema procesa en segundo plano y de forma automática nada más llegar a la bandeja de entrada las instrucciones ocultas de este SMS que en la mayoría de las ocasiones, el usuario ni siquiera sabe que lo ha recibido.

"Lo único que se puede hacer antes es actualizar el sistema, desactivar la opción de recibir los 'WAP Push' o apagar el teléfono", informa la periodista.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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