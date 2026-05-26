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La cómica reflexión de Iñaki Urrutia sobre cómo los rockeros "a cierta edad" acaban pareciendo "tu tía la del pueblo"

Alfonso Arús recoge en Aruser@s la divertida reflexión del cómico Iñaki Urrutia sobre cómo algunos grandes iconos del rock, con el paso de los años, acaban adoptando una imagen que, según él, recuerda más a "tu tía la del pueblo".

La cómica reflexión de Iñaki Urrutia sobre cómo los rockeros "a cierta edad" acaban pareciendo "tu tía la del pueblo"

Alfonso Arús muestra en Aruser@s la divertida reflexión del cómico Iñaki Urrutia sobre cómo los rockeros, llegada cierta edad, parecen transformarse en señoras. "Mucho cachondeo con que Paul McCartney o Axl Rose parecen señoras mayores, pero es verdad que parecen tu tía la del pueblo", comenta el humorista, añadiendo que otros artistas también encajan en esa imagen, como Billie Joe, el cantante de Green Day, que "también se da un aire", o Tré Cool, el batería de la banda.

"¿A ver si es que a cierta edad en el rock te tienes que dejar barba para no parecer Jessica Fletcher?", zanja entre risas el cómico.

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