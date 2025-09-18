Ahora
El emotivo reencuentro de un joven de 16 años con sus amigos después de sufrir un accidente cerebrovascular

En Argentina, un joven se ha vuelto a encontrar con sus amigos tras haber superado un "ataque cerebral que lo dejó en terapia intensiva en el hospital". Aquí puedes ver el emocionante momento.

"Este chico ha conseguido recuperarse de forma casi milagrosa y el reencuentro lo dice todo", comenta Alfonso Arús, mientras vemos las imágenes del joven que sorprende a sus amigos en medio del viaje de fin de curso, tras haber superado un accidente cerebrovascular.

Saltos, abrazos y gritos de alegría, los adolescentes no puede evitar emocionarse al ver de nuevo a su compañero. "Los amigos no daban crédito a una recuperación tan rápida", apunta el presentador del programa. "Esto son amigos de verdad, ¡es increíble lo contentos que se ponen!", comenta Óscar Broc.

Para Angie Cárdenas "esta es la cara bonita de ver que la juventud crece así": "Porque normalmente solemos escuchar mucho hablar de peleas y bullying".

