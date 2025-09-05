Un chino desmonta la expresión "trabajar como un chino": "Un español trabaja 40 horas por ley; en China, quien termina, se va a su casa"

Si eres de los que presume de "trabajar como un chino", lamentamos comunicarte que quizá no estés utilizando la expresión correcta. Así lo cuenta este ciudadano chino en un vídeo viral que recoge Aruser@s.

¿Por qué en España utilizamos la expresión "trabajar como un chino" como sinónimo de esfuerzo y dedicación a una tarea? Algunos de los refranes que utilizamos de manera tan habitual en nuestro país no se ajustan a la realidad, tal y como señala este creador de contenidos chino en un vídeo viral de @sisifo_podcast que recoge Aruser@s.

"Un español, por ley, trabaja 40 horas a la semana. Pero allí en China, no hay ley al respecto. O sea, en el contrato no pone cuántas horas tienes que trabajar", asegura. "Puedes trabajar 20, puedes trabajar 50. El que termina antes, se va a su casa y a lo mejor puede cogerse cinco días a la semana de vacaciones. Eso aquí es imposible", recalca.

La diferencia reside en la manera que tenemos unos y otros de enfrentar la jornada laboral: "Tú no verás nunca a un chino que se pega su horita de descanso para tomarse una cerveza o fumarse cuatro cigarros. Si hace falta, se tira 14 horas trabajando".

En el plató del programa de laSexta, los colaboradores se acuerdan de los trabajadores de los bazares, quienes no tienen esta posibilidad.