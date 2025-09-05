El horóscopo musical del fin de semana según Jabifus: "A toda mecha, a toda mecha, voy a toda mecha"

Ahora
Mañana Urano comienza su retrogradación en Géminis y tenemos cuatro signos que lo van a notar muchísimo que tendrán cambios bruscos en su vida hasta el 31 de diciembre. Lo cuenta Jabifus en Aruser@s, además de los horóscopos musicales del finde.

Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis serán los signos más afectados por la retrogradación de Urano en Géminis que comienza mañana, explica Jabifus en Aruser@s. Sus vidas están a punto de dar un cambio drástico, pero antes, tendrán que bailar con el horóscopo musical del fin de semana.

"A toda mecha" con Santa Justa Klan estarán Piscis, Cáncer y Escorpio, los más intensitos del finde. "Van a notar un chute de energía", explica el astrólogo.

Géminis, Aries y Tauro van a estar muy melancólicos y Julio Iglesias será el protagonista de su playlist. "Espera un poco, un poquito más...", se escucha la música en plató.

Quienes no van a dejar títere con cabeza este sábado e irán cerrando los bares son Leo, Capricornio y Acuario. "Van a mover las caderas con 'La Tusa", anuncia Jabifus.

Virgo, Sagitario y Libra serán los más cotillas y tendrán salseo del bueno al ritmo de Alaska y Dinarama y '¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?'.

