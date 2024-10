"Esto es un desastre", afirma Alfonso Arússobre el ChatGPT. El presentador cuenta que durante la publicidad tres personas del equipo de Aruser@s han preguntado a qué hora juega Rafa Nadal a la inteligencia artificial y les ha dado tres respuestas distintas. "A Angie Cárdenas le ha contestado con todo lujo de detalles a qué hora va a jugar Rafa Nadal su próximo partido", expone el presentador.

A Rocío Cano la inteligencia artificial le ha respondido la hora del partido que jugó ayer Nadal según relata el conductor del programa, que añade: "No sé que utilidad tiene, el Chat va tarde". Por útlimo, a Alfonso Arús, textualmente, le ha contestado: "No tengo acceso a esa información en tiempo real, no puedo darte la hora exacta de ese partido. Te recomendaría que revises en un sitio web de deportes".

En cambio, Rocío Cano sale en defensa de ChatGPT por la respuesta que le ha dado cuando le ha preguntado por Marc Llobet. La IA le dice que Llobet es conocido por realizar un curioso baile segundos antes de entrar en directo y afirma que se ha convertido en un momento simpático del programa. "Es triste como periodista que solo te conozca por bailar", comenta entre risas Tatiana Arús.