Charles Leclerc se prepara para salir al mercado: la dura prueba a la que se enfrenta Ferrari en 2026

Si en Maranello no construyen un coche competitivo en las nuevas normas de la Fórmula 1, el monegasco se replanteará su futuro en la categoría.

Un mal arranque de temporada 2026 para los equipos de la Fórmula 1 podría provocar que sus pilotos se replantearán de su futuro. Es el caso de Charles Leclerc, según informa 'Last Word on Sports'. Sólo le dará una oportunidad más a Ferrari: si el coche no es competitivo, podría buscar un nuevo destino.

Porque Leclerc se está cansando de todo lo que sale de Maranello. Desde 2019 con promesas y sólo en una temporada ha podido luchar por el título mundial, pero fue aplastado por el Red Bull de Max Verstappen.

Si Ferrari no consigue dar con la tecla, Charles sabe que tendrá cinco años por delante lejos de los mejores. Por lo que podría estar perdiendo su última oportunidad de ser campeón del mundo.

Se convertiría así en una de las piezas más importantes del mercado de la F1: un piloto muy valorado, llamado desde que fuera rookie a ser campeón. Los equipos, seguro, estarán muy atentos.

En las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que o bien Mercedes o bien Aston Martin se planteen su llegada. Dos escuderías de presente y de futuro en el mundial.

Todos los avisos de Leclerc

En este tramo final de calendario a Leclerc le han preguntado por su futuro y por la posibilidad de dejar de vestir de rojo. Él siempre ha manifestado que su sueño es ganar con Ferrari, pero también ha lanzado importantes avisos.

"El año que viene será un año crucial. Es un cambio enorme, una gran oportunidad para demostrar de lo que es capaz Ferrari. Y es ahora o nunca", dijo después de la última cita, el Gran Premio de Abu Dabi.

Y se lo dejó muy claro a Fred Vasseur, su jefe: "Realmente espero que comencemos esta nueva era con el pie derecho, porque sí, es importante para los cuatro años siguientes".