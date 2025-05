Chanel manda su apoyo a Melody tras Eurovisión: "Sé las cosas que pasan detrás y empatizo con ella"

Chanel ha empatizado con Melody tras su paso por Eurovisión. "Yo nunca me meto en polémicas, eso para empezar", explica la artista, Además, Chanel insiste en que ella no es política: "Soy artista, no tengo mucha idea de todo esto, pero lo que sé, como persona que ha estado ahí y sé las cosas que pasan por detrás, empatizo muy bien con Melody, sé todo lo que debe de estar sintiendo, y con todo el equipo de RTVE".

"Mi gran máximo apoyo para ellos, no puedo decir más", destaca la cantante. Tras escucharla, Alfonso Arús afirma que "no dice más, pero se le entiende todo": "Dice que ella también cuando participó vio cosas raras por detrás". Además, el presentador confiesa que cuando Chanel actuó le "pareció una pasada, pero con el tiempo aún más".

"Es verdad que no ganamos, y que, seguramente, merecía ganar Chanel", insiste Alfonso Arús, que destaca que "se demuestra que con una buena canción se puede quedar en un lugar óptimo, como es una tercera posición". "Normalmente se basa mucho todo en el artista, pero Eurovisión es un festival de canciones, no de cantante", asegura Alfonso Arús.

Por su parte, Angie Cárdenas resalta que "puedes llegar y más con una canción que es moderna". Por último, Tatiana Arús afirma que "si tienes a una artista que puede representarlo tan bien" como Chanel "que puede bailar y cantar, el show es tan completo que sea España o el país que sea, ya no hay favoritismos".