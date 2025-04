Gana 15.000 euros gracias a su confianza en el público de ¿Quién quiere ser millonario?: "¿Chanel tercera? Me quedo muerta"

El 'SloMo' de Chanel hizo vibrar tan alto a los españoles que Chitina Moreno Torres, concursante de este segundo programa de ¿Quién quiere ser millonario?, está totalmente convencida y asegura que la cantante hispano-cubana quedó segunda en la clasificación.

Las opciones queJuanra Bonetle muestra a la concursante son: segunda, tercera, cuarta o quinta. Sin embargo, "las dudas son muy malas" y Chintia confiesa que "alguien muy sabio" le aconsejó que "teniendo la más mínima duda, no utilizar el comodín por no gastarlo es peor que no haberlo utilizado y equivocarse".

Por lo que la concursante decide gastar uno de sus comodines y confiar en el público. Para su sorpresa, la gran mayoría, con un 52% de las votaciones, vota que Chanel logró el tercer puesto. Una respuesta que descoloca por completo a Chintia: "¿Tercera? ¡Me quedo muerta!". La concursante lanza besos al público al ver que la respuesta es correcta y, gracias a la votación, ha logrado conseguir 15.000 euros.