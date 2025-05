Primeras palabras de Melody en España tras Eurovisión: así explica por qué ha cancelado sus actos

Melody ha llegado a España tras su actuación en Eurovisión. En concreto, la artista ha llegado al aeropuerto de Málaga tras cancelar sus planes y decidir no viajar a Madrid con el equipo del Festival. Los periodistas le han preguntado en el vídeo por la cancelación de todos los eventos que tenía programados.

"No os preocupéis porque yo ya haré una rueda de prensa", afirma Melody, que explica por qué ha cancelado su vuelo a Madrid y ha decidido ir a Sevilla: "Me he venido para aquí porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niña, unas dos semanas, y me toca". "Lo primero para mí era estar con mi hijo", insiste la artista andaluza, que explica que necesita "estar unos días tranquila y recuperar energía" junto a sus padres.

"Quiero ver a mi padre y a mi madre, que no han podido acompañarme en el festival", asegura Melody, que manda un mensaje a los medios de comunicación: "No so preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos y me preguntaréis, ya sabéis que os trato gloria bendita".

Por otro lado, la artista ha protagonizado otro vídeo tras quedar en el puesto 24º en Eurovisión: "Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho". "Me parece que hemos hecho un gran trabajo", destaca la artista, que insiste en que en este momento está cansada, pero que los fans se merecen "una explicación": "Vamos a hablar con claridad de lo que he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo". "Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas", insiste.