Elie Saab ha celebrado sus 45 años en la moda con un desfile por todo lo alto en Riad. Con el título 'Las mil y una noches' embajadoras de la firma como la actriz Halle Berry desfilaron en el escenario, donde se han presentado hasta 300 modelos distintos. Además, como un desfile de Victoria's Secret, ya que el director creativo es el mismo, varias cantantes conocidas han actuado mientras las modelos desfilaban.

Es el caso de Céline Dion quien, a pesar de su dura enfermedad, ha vuelto a aparecer sobre los escenarios cantando 'The Power of Love' e 'I'm Alive', . Por su parte, Jennifer Lopez irrumpió en la pasarela con un espectacular body blanco con plumas para darlo todo con su actuación de 'On the floor'. Otra de las artistas que pusieron ritmo al desfile fue Camila Cabello con su conocido 'Señorita'.