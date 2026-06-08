La casita de Bad Bunny ya tiene rival: Alfonso Arús alucina con la caseta de Alejandro Sanz

En Aruser@s han mostrado cómo al artista puertorriqueño le ha salido un inesperado competidor. Se trata de Alejandro Sanz, que ha arrancado su nueva gira con una llamativa "caseta" sobre el escenario.

La 'Casita' de Bad Bunny sigue dando mucho que hablar. Coincidiendo con los últimos conciertos del cantante puertorriqueño en Madrid, en Aruser@s han señalado que al artista le ha surgido un nuevo rival. Se trata de Alejandro Sanz, que ha iniciado su gira ¿Y ahora qué +? con una sorprendente caseta instalada sobre el escenario.

"No deja de ser una réplica", ha comentado Alfonso Arús. Por su parte, Tatiana Arús ha apuntado con humor que "la gente piensa que puede ser una indirecta a Bad Bunny, diciendo que ellos tienen su caseta, aunque es un poco más humilde".

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