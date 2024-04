Alfonso Arús enseña el duro dardo de Carmen Lomana a Bertín Osborne y a todos aquellos que van presumiendo de su actividad sexual. "Yo creo que no es para tanto", afirma rotunda Carmen Lomana, en el plató de 'Espejo Público', donde asegura que le han dicho que Bertín "sexualmente no es para tanto". Algo que confirma Gema López, que asegura que a ella lo que le dicen "que no es para tanto y que por eso cambia mucho".

Ambas están de acuerdo en que, "normalmente, no son buenos amantes los que van tan de chulos". "Son fatales porque están pensando en ellos, son tremendamente egoístas y vanidosos", insiste Carmen Lomana, que afirma tajante que "ni miran a la mujer que tienen al lado".