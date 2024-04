Carmen Lomana ha visitado el podcast 'La mala reputación', donde ha reflexionado sobre las palabras de Sofía Vergara en las que la actriz afirmaba que para ser feliz necesitaba dinero. "Salud, dinero y amigos, sentirme querida", ha asegurado la socialité, que ha confesado que nunca ha renunciado "ni al amor ni al sexo": "Otra cosa es la de vivir en pareja en la misma casa, me da mucha pereza".

Por otro lado, Lomana ha aprovechado para hablar de Tamara Falcó: "Me acuerdo una vez que metí la pata porque me dijeron qué me parecía cómo estaba Tamara Falcó y respondí que no la había visto". "Me dijeron que la tenía al lado y miré, y, efectivamente, estaba gorda como un trullo, no la reconocí", ha contado Lomana, que se preguntó "qué le había pasado": "Tamara no sé qué le pasó que de repente se puso muy gorda de tomar tartas chocolate". "Es tener un poco de cabeza", ha asegurado Lomana.

Además, Carmen Lomana ha contado qué le pareció que Tamara Falcó llevara el mismo vestido que lució ella días antes. "Nadie tiene un fondo de armario, todo el mundo va prestado". "Tamara Falcó se compró el vestido que era divino pero que se ve mucho, era un poco étnico", ha recordado Lomana, que ha afirmado que la vio en la boda de su primo con su vestido: "Lo que pasa es que había diferencia de cómo lo llevaba yo. Digo, se ha cargado el vestido y le cogí manía. Parecía pastorcita, era como Heidi".