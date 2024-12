Ágatha Ruiz de la Prada advierte a Carmen Lomana de que no habrá paz en 2025: "Ya quisiera vender el uno por mil de lo que vendo yo"

Nuevo capítulo en esta telenovela que se han montado Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. Y es que, aunque su enemistad venga de lejos, no ha caído en el olvido con el paso del tiempo. "Ha dicho que la nombras porque si no, no vendes nada", dice un redactor a la diseñadora acerca de su némesis, intentando quizá (y consiguiendo) provocar su enfado, como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"Ya quisiera ella vender el 1x1000 de lo que vendo yo", explota. "Es que no me interesa el personaje. Me aburre. Con todas las cosas bonitas, divertidas, interesantes que hago yo, justo esa es la que menos me interesa", asegura mientras vuelve a entrar al trapo. "La paz en 2025, no, ¿no?", insiste el periodista. "De momento, no. No hay paz", confirma.

En el plató, los colaboradores destacan que a ninguna de las dos les interesa firmar el 'alto al fuego'. "Es muy gracioso que diga que no le interesa, pero después la incluye en su libro", apunta Tatiana Arús.