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Aruser@s Weekend

A Cardi B se le salen los implantes de las nalgas en pleno concierto: el sorprendente vídeo del momento

"Muy cómodo eso no debe de ser", comenta Tatiana Arús tras ver este vídeo en el que puede observarse cómo a la rapera Cardi B se le salen los implantes de las nalgas.

A Cardi B se le salen los implantes de las nalgas en pleno concierto: el sorprendente vídeo del momento

En pleno concierto, sobre el escenario y mientras hacía una coreografía en una silla. Ese es el momento, captado en vídeo, en el que a Cardi B se le han salido los implantes de las nalgas.

Las imágenes han llegado hasta Aruser@s Weekend, y Tatiana y Hans Arús no salen de su asombro al poder contemplarlas. "Hace una especie de twerk y se le acaban como medio saliendo", comenta la colaboradora. "Ella misma ha dicho que en cuanto acabe la gira se va a desprender de ellos", añade.

Mientras tanto, la rapera no deja de sorprender con su gira por EEUU. En esta ocasión se ha presentado disfrazada de arquera al espectáculo.

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