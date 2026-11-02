Una cantante rusa convierte su parto en un recital de ópera: "Llevaba siete horas dilatando y la matrona le dijo que si quería cantar..."

"Me recuerda al cántico de Fiona cuando explota el pájaro, en Shrek", comenta Hans Arús en Aruser@s tras ver el vídeo viral de esta cantante rusa de ópera cantando durante el parto.

"Es un 'olé' empezar a cantar durante el parto. Yo esto no lo había visto", comenta Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso al vídeo viral de esta cantante de ópera rusa que ha decidido dar el 'do de pecho' mientras da a luz a su primer hijo.

Al parecer, la mujer llevaba ya siete horas dilatando y la matrona le indico que si quería cantar, que lo hiciera sin problema. "Ya me veo en cada contracción: '¡uuuuuuuuuuuh!'", bromea Angie Cárdenas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.