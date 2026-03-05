Ahora

Alfonso Arús, tras conocer que el 70% de los españoles come alimentos caducados: "No estás sola, Tatiana"

Un estudio que ha analizado los hábitos alimentarios de los españoles ha desatado debate en Aruser@s y alguna que otra confesión en el plató.

Casi el 70% de los españoles reconoce que come alimentos caducados. Un dato que en Aruser@s ha provocado más de una carcajada. "No estás sola, Tatiana", bromea Alfonso Arús, asegurando que este viral le viene como anillo al dedo a la colaboradora.

El dato sale de un estudio que ha analizado los hábitos alimentarios de los españoles. "Nueve de cada diez se leen el etiquetado, ocho de cada diez revisan la fecha de caducidad y, de esos ocho, siete terminan comiéndose la comida aunque esté caducada", desvela Alba Sánchez.

Eso sí, según explica la colaboradora, muchos siguen una especie de "protocolo casero" antes de dar el paso definitivo."Primero mirarlo, segundo olerlo y tercero probarlo un poco", enumera entre risas. Si supera ese particular control de calidad, la mayoría decide que el alimento sigue siendo perfectamente apto para el consumo.

En el plató de Aruser@s, los colaboradores no tardan en posicionarse. Tatiana Arús reconoce que se siente bastante identificada con ese grupo más arriesgado, mientras que Alfonso Arús confiesa que él es justo lo contrario: ante la más mínima duda, "lo tira todo a la basura".

