Cambia un postre por el café en un restaurante y se lo cobran: el "feo gesto" de un bar que cabrea a un cliente

"Es la primera vez en 40 años que no tomo postre y me cobran el café", alucina el señor de este viral, que muestra su enfado tras salir de comer de un restaurante: "Me ha parecido un gesto feo".

"Acabo de comer aquí y, ¿sabéis lo que me ha pasado? No he tomado postre y le he dicho que me traiga un café solo. La comida bien, buena calidad, el trato perfecto, todo ideal, pero cuando voy a pagar veo que me han cobrado el café. ¡Es la primera vez en 40 años que no tomo postre y me cobran el café!", alucina '@lucenalife', un cliente al que le ha parecido un gesto "muy feo" que el restaurante le haya cobrado por separado un café.

Pese a no estar de acuerdo con el trato recibido, el señor asegura que "volverá", y es que, por encima de todo, ha disfrutado del menú. "Ahí se demuestra que no se trata de alguien pagado", afirma Alfonso Arús, que valora la sinceridad del señor.