"Esto está generando mucha polémica, ¿puede un restaurante negarse a servir un menú infantil?", se pregunta Alfonso Arús para introducir el vídeo principal de esta noticia. Una camarerase viraliza criticando a los padres que se quejan de que no haya menú infantil en los restaurantes y afirmando que lo que no quieren es gastarse dinero en sus niños.

La joven expone que no entiende el problema de que no haya una opción para niños en los restaurantes y afirma que en el suyo no hay. "Lo que quieren los padres es no pagar un puñetero duro", piensa la chica, que añade: "tienes una carta donde hay un montón de opciones que le gustan a los críos".

"Yo tengo una teoría de que cuando pides un menú infantil es porque, en teoría, son platos más reducidos para niños pequeños", expone Angie Cárdenas, mientras que Alfonso Arús se pregunta por qué está mal visto que un adulto pida la opción para niños de un restaurante. "Que me cobren precio de adulto, pero déjenme disfrutar de mi menú infantil", alega el presentador, que admite que le gusta la opción para los más pequeños y reconoce que él es más de espaguetis y pollo rebozado, que de croquetas.