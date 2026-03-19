La caída viral de Kim Kardashian con zapatos de 20 centímetros tras los Oscar: "Suelen usarlos las bailarinas de striptease"

"No me extraña que se caiga con esto, lo raro es que se mantenga en pie", destaca Alfonso Arús tras ver este vídeo de Kim Kardashian con unas plataformas de 20 centímetros tras los Premios Oscar.

Kim Kardashian ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que muestra la caída que sufrió tras abandonar la fiesta de Vanity Fair después de los Premios Oscar.

"Vemos cómo lucía esas plataformas de 20 centímetros que, por lo visto, cuestan alrededor de 80 dólares", explica Tatiana Arús, que destaca que "son un modelo Flamingo que suelen utilizar las bailarinas de striptease". "Yo he tenido zapatos así en la mano y pesan considerablemente", afirma la colaboradora de Aruser@s.

"No me extraña que se caiga con esto, lo raro es que se mantenga en pie", afirma, por su lado, Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús destaca que la famosa "se ha pillado el vestido con el tacón". Puedes ver el momento viral en el vídeo principal de esta noticia.

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