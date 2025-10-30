¿Cada cuánto cambias tu cepillo de dientes? Una experta avisa: "Si las cerdas están desgastadas es como lavarse con bacterias"

En Aruser@s, Alfonso Arús y su equipo descubren de la mano de la especialista '@caarlyhall' cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo de dientes. Además, advierte que un cepillo viejo pierde eficacia, acumula bacterias y puede dañar las encías.

En Aruser@s, hemos aprendido desde seleccionar el cepillo de dientes correcto que nos asegure una limpieza total hasta saber cómo guardarlo: ¿con o sin capuchón?.

En esta ocasión, una experta, '@caarlyhall', nos habla sobre cada cuánto hay que cambiarlo. Y es que según cuenta, "alucina" al saber que la gente "no sabe algo tan básico".

"El cepillo se cambia cada tres o cuatro meses", zanja la especialista, puntualizando que si en tu cepillo las cerdas se ven desgastadas y separadas es que "lo estás utilizando mal". "Y si no lo cambias, deja de ser efectivo y te puedes hacer daño y se acumulan bacterias, ¡ensucia más que limpia!", explica la joven.

Desde el plató, Alfonso Arús critica los precios de los cepillos: "Deberían bajar el coste y venderte más packs de cuatro en cuatro, porque a mi lo que me da pereza es ir a comprar otro cepillo de dientes, no cambiarlo". "¡Pues espérate a que abramos el melón de las cuchillas de afeitar!", ríe Hans Arús.

