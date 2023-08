Varios medios estadounidenses como TMZ, 'Page Six' y 'People' han informado de la separación de Britney Spears y Sam Asghari tras casarse el pasado verano en Los Ángeles. La pareja, que se conoció en el set de rodaje del videoclip de Britney Spears 'Slumber Party' en 2016, habría decidido poner punto y final a su matrimonio después de llevar 14 meses casados.

Según el medio 'People', el pasado mes de marzo ya habrían salido los rumores de una posible crisis en el matrimonio aunque, finalmente, el agente de Ashari los acalló y explicó que el actor y modelo de 29 años no llevaba su anillo de boda porque estaba grabando una película.

Por su parte, desde 'TMZ' afirman que la crisis de la pareja se inició la semana pasada después de una discusión entre ambos por el rumor de una infidelidad. "Es solo una cuestión de tiempo. Sam va a entregar los papeles para divorciarse de Britney", ha afirmado un amigo del todavía matrimonio a dicho medio. La separación del matrimonio ocurre a dos meses de que Britney Spears lance sus memorias , 'The Woman in Me', que verán la luz el próximo 24 de octubre.