Ahora

¡Felicidades!

La bonita felicitación de la hija de Alejandro Sanz por sus 57 años: "No hay estrella más bonita que tú"

Manuela, hija de Alejandro Sanz, ha dedicado este bonito mensaje a su padre por su cumpleaños: "Hoy celebro tu luz y tu fuego porque no hay estrella más bonita que tú. Te amo, feliz cumpleaños".

La bonita felicitación de la hija de Alejandro Sanz por sus 57 años: "No hay estrella más bonita que tú"

Alejandro Sanz ha cumplido 57 años y su hija Manuela ha querido compartir varias fotografías con el cantante junto a un bonito mensaje.

"Hay estrellas que son fugaces, otras que se convierten en polvo. Y luego hay otras como el sol y como mi padre que iluminan en el día y por la noche hacen brillar la luna. Hoy celebro tu luz y tu fuego porque no hay estrella más bonita que tú. Te amo, feliz cumpleaños", ha escrito la hija del cantante en sus redes sociales.

De momento, Tatiana Arús explica que su pareja, Candela Márquez, no se ha pronunciado. La que sí lo ha hecho es la modelo Jaydy Michel, madre de Manuela, que ha escrito en el post de su hija "lo bonita" que es.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo
  2. Sánchez desvela que ya se reunió con Yolanda Díaz y no considera una deslealtad la postura crítica de Sumar
  3. La Unión Europea acuerda conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
  4. Del "carne o pescado" al "podemos quedar algún día": los mensajes del exjefe de redes de Vox a su presunta víctima menor de edad
  5. Los intentos de sacar beneficio de la UCI del Hospital de Torrejón acabaron con el 80% de la plantilla fuera: "Es un sistema perverso"
  6. Desclasificadas hasta 68 imágenes sobre Epstein: de su relación con Noam Chomsky o Bill Gates hasta fotos de chicas desnudas