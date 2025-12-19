La bonita felicitación de la hija de Alejandro Sanz por sus 57 años: "No hay estrella más bonita que tú"

Manuela, hija de Alejandro Sanz, ha dedicado este bonito mensaje a su padre por su cumpleaños: "Hoy celebro tu luz y tu fuego porque no hay estrella más bonita que tú. Te amo, feliz cumpleaños".

Alejandro Sanz ha cumplido 57 años y su hija Manuela ha querido compartir varias fotografías con el cantante junto a un bonito mensaje.

"Hay estrellas que son fugaces, otras que se convierten en polvo. Y luego hay otras como el sol y como mi padre que iluminan en el día y por la noche hacen brillar la luna. Hoy celebro tu luz y tu fuego porque no hay estrella más bonita que tú. Te amo, feliz cumpleaños", ha escrito la hija del cantante en sus redes sociales.

De momento, Tatiana Arús explica que su pareja, Candela Márquez, no se ha pronunciado. La que sí lo ha hecho es la modelo Jaydy Michel, madre de Manuela, que ha escrito en el post de su hija "lo bonita" que es.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.