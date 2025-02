No va a la boda de su mejor amiga porque le retira la posibilidad de ser dama de honor: "¿Necesitas ayuda? Pídesela a tu nueva mejor amiga"

Llevan décadas siendo uña y carne, son las mejores amigas que puedas imaginar, pero ahora, su relación está pasando por un ¿pequeño? bache. "Fuimos a la escuela juntas, fuimos a la universidad juntas, vivimos cuatro años de universidad juntas y ella me pidió a mí que fuera su dama de honor", cuenta @campotter1 en TikTok.

La chica cuenta en este vídeo, emitido también en Aruser@s, que se gastó un dineral de su bolsillo para llevar a cabo los preparativos. "Llevaba horas, horas y horas de trabajo arreglando las decoraciones en mi casa", asegura. El problema entre ellas empezó cuando su amiga conoció a otra chica con la que congenió muy bien hace apenas unos meses. "Automáticamente se empezaron a juntar todo el tiempo", relata.

"Por fin la vi, faltaba muy poco para la boda y ahí me dice: 'la verdad, prefiero que Mar sea mi dama de honor'. La miré y le dije: 'no tengo muchas ganas de ir a una boda que no tiene decoraciones'". A su amiga, se le "transformó" la cara. "No puedo creer que me vas a hacer esto", le contestó. "Claramente sabe que todas las decoraciones las hice yo y están en mi casa. ¿Necesitas ayuda? Pídesela a tu nueva mejor amiga, barra dama de honor nueva", le reprocha.