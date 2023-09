Belén Cuesta ha compartido en sus redes sociales tres bonitas fotografías en las que se puede ver su barriga de embarazada. De esta forma, la actriz de 'La casa de papel' y 'Paquita Salas' ha confirmado que espera su primera hija, que nacerá el próximo mes de enero.

Sin embargo, preguntada esta semana sobre una futura maternidad, la joven no quiso dar pistas de su estado. "Haces de embarazada en la película, ¿no te llama la maternidad?", pregunta un reportero a la actriz, que responde lo siguiente: "No lo sé, quién sabe, algún día". "Nunca se sabe", insiste la actriz al reportero cuando ya se encontraba en avanzado estado de su embarazo, pero todavía no lo había hecho público. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.