Ayer se celebró la premier de 'Cristo y rey', la serie de Atresmedia TV basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey. Al evento acudió la mismísima Bárbara Rey, quien aseguró ante la prensa que ya ha perdonado a su marido, pero no ha olvidado lo que ocurrió. "Hubo momentos buenos, pero no tantos", comentó entre risas como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

La artista opinó también sobre el controvertido pódcast de Corinna Larsen, en el que la empresaria desvela ciertos detalles de su relación con Juan Carlos I, el rey emérito. "La verdad es que yo no sé cómo se atrevió a decir cosas tan íntimas. Me parece muy feo", afirmó.

Bárbara Rey bromeó con el periodista que le preguntó si se tomaría "un café con porras" con Corinna. "No, no me tomaría nada. No creo que a ella le gusten las porras, es muy fina. A lo mejor le gustan otro tipo de porras, pero esas no creo".

Un comentario que despierta las risas de los colaboradores y el presentador de Aruser@s. "¡Adiós, ha salido el Gordo!", exclama Alfonso Arús.