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Feria de Abril

Del baile de Bárbara Rey con Paz Padilla al de Ortega Cano: los momentazos de la fiesta de 'El Turronero' en la Feria de Abril

India Martínez, José Mercé y Chayo Mohedano han cantado en la caseta de 'El Turronero', donde Ortega Cano, Bárbara Rey o Paz Padilla lo han dado todo bailando en la Feria de Abril.

Del baile de Bárbara Rey con Paz Padilla al de Ortega Cano: los momentazos de la fiesta de 'El Turronero' en la Feria de Abril

'El Turronero' ha reunido a multitud de rostros conocidos en su caseta de la Feria de Abril. "Algunos ya habituales, como su gran amigo Bertín Osborne, pero también veíamos a Jessica Bueno, Irene Rosales o Chayo Mohedano", destaca Tatiana Arús, que destaca también algunos de los bailes que se marcaron los famosos. Es el caso de Bárbara Rey que, junto a Paz Padilla y Raquel Bollo, se arrancó a bailar a las puertas de la caseta doble. Además, en el interior de la caseta cantaron artistas como India Martínez, José Mercé y Chayo Mohedano, unas actuaciones que puedes ver en el vídeo principal de esta

noticia, donde hasta bailó Ortega Cano.

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