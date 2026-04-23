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Feria de Abril

Alfonso Arús, tras ver lo que cuesta comer en la Feria de Abril: "Todo lo que compares con Coachella es barato"

En plena fiebre por la Feria de Abril de Sevilla, la creadora '@debuencomer' muestra a sus seguidores qué comer y cuánto cuesta, con cifras que han sorprendido a los colaboradores de Aruser@s.

Alfonso Arús, tras ver lo que cuesta comer en la Feria de Abril: "Todo lo que compares con Coachella es barato"

La creadora de contenido '@debuencomer', como su propio nombre indica, tenía claro el enfoque: enseñar qué se puede llegar a comer y gastar durante un día en la Feria de Abril.Mientras influencers y rostros conocidos comparten su experiencia en Sevilla, la tiktoker ha querido ir más allá y detallar a sus seguidores cada plato que prueba junto a su precio, en algunos casos llamativamente altos.

Entre las consumiciones destacan un surtido de jamón ibérico por 32 euros, raciones de croquetas o gambas rebozadas por 17 euros, y la imprescindible jarra de rebujito por 12 euros. "Barato, barato parece que no es", comenta sorprendido Hans Arús al ver el vídeo, mientras la tiktoker relativiza los precios: "Con el hambre que hay, no se le puede hacer ascos a nada", asegura. Al final del día, la cuenta asciende a 133,5 euros, una cantidad que comparte con sus amigos.

"Me sorprende cuando dice que el pollo está bueno, ¡muy mal lo tienes que hacer! Todo lo que compares con Coachella es barato", ha concluido Alfonso Arús.

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