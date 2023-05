Este azafato de vuelo ha conseguido tener más de 3 millones de visualizaciones en TikTok con su divertida manera de explicar las normas y recomendaciones que deben seguir los pasajeros en caso de que se produzca una emergencia durante el trayecto.

Con exagerados gestos y expresiones y algún que otro teatrillo, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s, lo cierto es que este hombre ha conseguido lo que pretendía: que todo el mundo le preste atención para que sepa perfectamente cómo comportarse en caso de accidente o fuertes turbulencias.

En el plató, Hans Arús reconoce que él forma parte de ese amplio número de personas que no hacen caso a las instrucciones y su padre y a la vez, presentador del programa, Alfonso Arús, no puede evitar echarle una regañina. "Un día tendrás turbulencias y te acordarás de tu falta de atención. Yo estoy convencido de que si un día me pilla, muero, y mira que he cogido vuelos", comenta.

En este momento, los colaboradores comienzan a imaginar situaciones cada vez más dantescas dentro de un avión, sobre todo, Marc Redondo.