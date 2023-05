Los españoles celebramos ayer por todo lo alto el Día de la Madre y así lo demuestran las más de 20.000 búsquedas en Google que hicimos ayer en Google con estas palabras clave, informa Hans Arús en Aruser@s. El colaborador del programa aprovecha la ocasión para dedicar un bonito mensaje a todas las madres.

"Desde aquí les mandamos un saludo y un abrazo. Un día más que merecido para todas aquellas madres que nos ayudan constantemente y que siempre están ahí al pie del cañón para...", intenta decir mientras mira tímidamente a su madre, Angie Cárdenas. Pero su discurso es interrumpido por su propio padre, Alfonso Arús.

"Esto ha sonado a pelota", afirma el presentador. Su hermana, también presente en plató, aporta su granito de arena a la pullita. "Yo estoy por apartarme", bromea. Pero Angie está más que feliz con estas palabras de su (ya no tan) pequeño y desvela qué le han regalado sus hijos. Y no, no es una faja ni una crema antiarrugas. "Un escape room, lo hacemos este viernes", afirma contenta.