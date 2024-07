Una azafata explica cómo actúa cuando un pasajero no se quiere cambiar de asiento para que una familiavaya junta. La mujer cuenta que cuando un niño no puede ir con sus padres, le dice a la persona que no quiere cambiar el asiento que va a ser el niñero de ese peque durante el vuelo. Le dicen: "Te voy a llevar todos los cuadernos para colorear, todo lo que quiera comer y los aparatos electrónicos para que tú cuides de él". Para ver si así consigue que se cambie de sitio.

"Me parece una amenaza en toda regla, pero es verdad que tiene pinta de que es efectivo", declaraba Alfonso Arús tras escuchar este argumento, una opinión que compartía Angie Cárdenas que lo catalogaba como "un chantaje en toda regla".

Durante la segunda parte del vídeo, la azafata explica las posibilidades que tiene un pasajero de conseguir un cambio de asiento. La mujer cuenta que si estamos en la misma zona y la persona va sola hay un 100% de probabilidades, pero si la persona que cambia tiene que irse a la parte trasera del avión, perdemos un 20% de efectividad, tendría la persona un 80% de posibilidades de éxito.

Si ese cambio está cerca de un baño o de un bebé que llora, un 40% menos de opciones. Si a esta cifra le sumamos el 20% anterior, ese pasajero tendría un 40% de probabilidades. En cambio, si la persona a la que le quieres cambiar el asiento está en el medio y le ofreces la ventanilla, te cambiará el asiento al 99%. "El truco está en ofrecer ventanilla", afirma el presentador del programa.

