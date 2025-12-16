Aurelio Manzano, a Kiko Rivera por el nuevo novio de Irene Rosales: "Mirando a Guillermo entenderéis que esté loca de amor después de..."

Irene Rosales ha rehecho su vida con un empresario tras separarse de Kiko Rivera. Aurelio Manzano no puede evitar comparar entre los dos amores de la sevillana y se marca un 'zasca' digno de esta sección de Aruser@s.

Aurelio Manzano analiza en este fragmento que recoge Aruser@s de Estando contigo, el programa de Castilla-La Mancha TV, uno de los romances que más titulares ha acaparado en la prensa de sociedad en los últimos días: la relación de Irene Rosales con un empresario sevillano.

"Esta relación la va a vivir con intensidad, sin esconderse. Ya la vimos con él cogida de la mano y en las redes sociales se mandan mensajes de 'te quiero', 'qué guapa eres', 'qué guapo eres'", comenta el tertuliano sobre el noviazgo de la ex de Kiko Rivera.

Y, aunque las comparaciones son odiosas, no puede evitar caer en ellas: "Mirando a Guillermo entenderéis muy bien que ella esté loca de amor después de venir de estar con alguien como Kiko".

"Bueno, es que todo el mundo estamos comparando", reconoce Angie Cárdenas en el plató del programa de laSexta tras ver este 'zasca' antológico.

