Shakira suspende su concierto en Argentina por un tormenta eléctrica tras actuar 85 minutos bajo la lluvia

Shakira se ha visto obligada a suspender otro concierto de su gira por las lluvias. "A Shakira se le está poniendo cara de partido de tenis", bromea Hans Arús sobre la mala suerte de la artista con el clima.

Shakira sigue teniendo mala suerte con el tiempo. Y es que la artista colombiana se ha visto obligada a suspender su último concierto en ciudad Córdoba, Argentina.

"Llevaba unos 85 minutos ofreciendo el show bajo la intenta lluvia, pero luego pasó a ser tormenta eléctrica", explica Tatiana Arús, que destaca que en ese momentos se decidió suspender y evacuar el concierto por la seguridad tanto de la cantante como la de sus fans.

"Últimamente le cae chaparrón tras chaparrón", recuerda Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús aplaude que la cantante estuviera 85 minutos actuando bajo la lluvia: "Chapó". Por último, Hans Arús bromea sobre que "a Shakira se le está poniendo cara de partido de tenis", en referencia a que también se suelen anular por la lluvia como está siendo el caso de los conciertos de la colombiana.

