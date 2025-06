Aurelio Manzano sobre el nombre del hijo de Isa P: "El niño no tiene cara de Cairo o de Tutankamón"

Han pasado tan solo dos días desde el nacimiento del primer hijo en común entre Isa P y Asraf Beno y su nombre ya ha causado revuelo. Al periodista Aurelio Manzano parece no convencerle del todo: "Me horroriza. Querían verle la carita al niño y no lo entiendo porque no tiene cara de Cairo o de Tutankamón".

Finalmente, la pareja ha escogido un nombre diferente a los que estaban barajando. La mayoría de opciones empezaban por la letra A, un guiño a su marido, Asraf y a su otro hijo, Alberto Pantoja, fruto de su relación con Alberto Isla. En Aruser@s están divididos, a algunos les gusta y a otros, no.

Además, se puede apreciar que, últimamente, se han puesto de moda los nombres de ciudades. Desde Roma, hija de Laura Escanes hasta London y Phoenix, hija e hijo de Paris Hilton.

Poner el nombre de un hijo es, probablemente, una de las decisiones más difíciles a la hora de ser padre y para gustos, los colores.