A principios de agosto, Will Smith se quedó completamente prendado de la melodiosa voz de India Martínez en uno de los conciertos del festival 'Starlite', informa Tatiana Arús en Aruser@s.

Ese momento prendió la llama de esta inesperada colaboración que, se espera, mezclará el flamenco con el rap, o así se puede intuir en este vídeo que el mismo Will Smith ha publicado en sus redes sociales, en el que ha etiquetado a India. Ambos han trabajado juntos en Ibiza y su complicidad musical es más que evidente.

"Nothing like the first time" (nada como la primera vez) , comenta el otrora príncipe de Bel Air en esta publicación de Instagram. ¿Será este el título del tema que están preparando?