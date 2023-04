Carmen Lomana ha reaparecido en el preestreno de una serie de HBO en el Wanda Metropolitano, donde se ha la visto muy bien acompañada. Y es que la socialité ha acudido junto a un chico, lo que ha originado los rumores de una posible relación.

"Te estaba reclamando", afirma la reportera al hombre, quien destaca que no la puede dejar sola. Al ser preguntado sobre si es amigo de Carmen Lomana de toda la vida, el chico afirma que sí´, algo que sorprende a Lomana, que, rápidamente, le pregunta sorprendida: "¿De toda la vida?". Un cómico momento que hace reír a los presentes.

"No, de toda la vida no, de una parte de la vida", detalla Carmen Lomana junto al chico, que explica que se conocen de muchas cosas. Cuando las reporteras le preguntan si le ha conocido en el gimnasio, la socialité afirma que nunca ha pisado uno: "No hace falta ir al gimnasio, me ha ligado él a mí". Además, Lomana protagoniza otro divertido momento al responder a la reportera si son amigos con derecho. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.