"Le han hecho un pastel con su cara al perro y ha salido mal", comenta Alfonso Arús para introducir esta historia. Este perro recibe un pastel que en teoría es una representación suya. "Esta tan mal hecha que ni al perro le gusta y no quiere ni probarlo", explica el presentador del programa, que tilda a la tarta de "fracaso absoluto".

A Angie Cárdenas el pastel le recuerda a los vídeos de retratos que se han visto en el programa en otras ocasiones, porque no se parecen en nada. Rocío Cano no comparte esta opinión. La tertuliana piensa que no son tan poco parecidos el perro y la representación para todo lo molesto que se ve al perro.

"Además, estos perros se lo comen absolutamente todo", añade Patricia Benítez, que imagina que el pastel será de limón porque es la única cosa que no comen este tipo de perros. Mientras que Angie Cárdenas destaca la cara de malas pulgas que tiene el animal.