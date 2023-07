"A mí una de las imágenes que más me gusta es cuando salen a repartir canapés a los amigos de la prensa porque el look me da miedo", destaca Alfonso Arús sobre el estilismo que Tamara Falcó e Íñigo Onieva han decidido que los camareros y camareras lleven en su boda.

Como explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, "se ha criticado mucho", entre otras cosas, "por las altas temperaturas". "Pobre mujer, va en camisa larga y leotardos", destaca la colaboradora al ver a una de las camareras atender a la prensa que se encontraba en el exterior de la Finca de El Rincón, donde se estaba celebrando la boda. Según Tatiana Arús, "los reporteros cuentan que fueron muy considerados con ellos y de madrugada les sacaron chocolate".

"Es que los que han conseguido llegar a ese interés son los medios de comunicación", destaca Alfonso Arús, que afirma que "es de recibo" que ahora Tamara Falcó e Íñigo Onieva "inviten a un salchichón" a los reporteros que cubren su enlace "porque si no es por las cadenas televisivas esto no vale lo que vale", insiste el presentador sobre la exclusiva de un millón de dólares que se rumorea que ganará la pareja por las fotos de su boda.